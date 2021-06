Bill Frisell atua em Janeiro de Cima no âmbito dos encontros XJazz das Aldeias do Xisto

Neste concerto, que decorrerá ao ar livre, no Parque Fluvial da Lavandeira, o famoso guitarrista atuará acompanhado por Thomas Morgan, no contrabaixo, e Rudy Royston, na bateria.

"Frisell traz-nos o seu projeto mais recente, intitulado Valentine. Editado pela Blue Note Records, trata-se do primeiro disco gravado ao lado do contrabaixista Thomas Morgan e do baterista Rudy Royston", aponta a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A informação salienta que as canções e as músicas que se vão ouvir na praia fluvial "são standards do jazz, músicas do cancioneiro norte-americano e algumas versões".

Citado no comunicado, Bill Frisell resume da seguinte forma o caráter especial deste trabalho: "Tem tudo a ver com a relação musical que mantemos enquanto um trio, (...) tocávamos já há muito anos, mas nunca tínhamos tido a oportunidade de documentar e mostrar esta conexão especial".

Este concerto promete ser mais um momento marcante da história do XJazz - Encontros de Jazz das Aldeias do Xisto, que, ao longo de uma década de existência, já promoveu 45 concertos, sete residências artísticas e a edição de quatro álbuns.

A programação desta edição dos encontros arranca com Rodrigo Amado, que apresentará "Refraction Solo", no dia 03 de julho, em Martim Branco (Castelo Branco), antecedendo o Bill Frisell Trio, com Thomas Morgan e Rudy Royston, no dia 17 de julho, em Janeiro de Cima (Fundão).

Seguem-se Kimi Djabaté, no dia 23 de julho, na Cerdeira (Lousã), Cristina Branco e João Paulo Esteves da Silva, no dia 24 de julho, também na Cerdeira, Joana Guerra, com Maria do Mar e Carlos Godinho, no dia 31 de julho, na Aldeia das Dez (Oliveira do Hospital), e Carmen Souza e Théo Pascal, no dia 13 de agosto, em Sobral de São Miguel (Covilhã).

"O XJazz- Encontros do Jazz nas Aldeias do Xisto já se afirmou como um dos momentos musicais mais marcantes do ano. Ao longo destas edições foram vários os `monstros sagrados` do jazz mundial que passaram e tocaram nas Aldeias do Xisto, como Evan Parker, Hamid Drake, William Parker, Joëlle Léandre, Paolo Angeli, entre muitos outros", escreve a organização dos encontros.

Lembrando que o XJazz convida artistas nacionais e estrangeiros a imergirem na realidade das aldeias de xisto, cruzando a identidade cultural, as paisagens e as artes sonoras, a informação também salienta que "a edição de 2021 reafirma a intenção de apresentar um programa artístico verdadeiramente enraizado no contexto e cultura dos lugares, beneficiando do seu contexto social e ambiental para momentos únicos de criação, fruição e partilha".

"Este ano celebramos 10 anos de história do XJazz: 10 anos de junção da cultura cosmopolita à cultura popular e à resistência das comunidades; 10 anos em que convidamos as pessoas a usufruir a música e as coisas simples, a quietude, aquilo que é genuíno e verdadeiro, provocando emoções belas e irrepetíveis; 10 anos em que afirmamos o nosso território como um espaço de cultura, criação e inspiração aberto ao mundo; finalmente, 10 anos de música ao ar livre, para que todos os sentidos despertem e se juntem ao espírito de cada lugar", aponta o diretor executivo da Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR).

A organização do XJazz é da Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR) em parceria com o JACC - Jazz ao Centro Clube.

A Rede das Aldeias do Xisto é um projeto de desenvolvimento sustentável, de âmbito regional, liderado pela ADXTUR, que integra 27 aldeias de 16 concelhos do Centro de Portugal, nos distritos de Castelo Branco, Coimbra e Leiria.