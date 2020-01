Billie Eilish vence principais quatro categorias dos Prémios Grammy

A cantora, que subiu ao palco quatro vezes seguidas, bateu o recorde do mais jovem vencedor de sempre nas quatro categorias.

Antes, quando foi premiada Artista Revelação após também ganhar a Canção do Ano com "Bad Guy", Eilish dedicou a distinção aos seus seguidores.

"São duas! Isto é loucura", exclamou a cantora, incrédula, para segundos depois ganhar em outras duas categorias, uma delas para premiar o Álbum do Ano "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

A jovem cantora ainda venceu a categoria Melhor Álbum de Vocal Pop Solo e seu irmão e produtor, Finneas, a categoria Melhor Produtor Não Clássico.

O evento, em Los Angeles, lembrou os ícones locais Kobe Bryant e Nipsey Hussle.

Os Grammy começaram com uma homenagem ao ex-basquetebolista Kobe Bryant, que morreu horas antes do início do evento. E, mais tarde, os colaboradores e amigos do `rapper` Hussle, incluindo DJ Khaled, John Legend, Meek Mill, Kirk Franklin, Roddy Ricch e YG recordaram o artista que venceu de forma póstuma o primeiro par de Grammys.

Lizzo ganhou três prémios no domingo, incluindo Melhor Performance Solo de Pop, Melhor Álbum Urbano Contemporâneo e Melhor Performance Tradicional de R&B.

Lizzo estava entre os artistas que alcançaram o objetivo de ganhar o primeiro Grammy, nomes como Tanya Tucker, J. Cole, DJ Khaled, Eilish, Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Michelle Obama (Melhor Álbum Falado), Sara Bareilles, Rosalia, 21 Savage e Tyler, the Creator.