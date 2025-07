Bloco de Carnaval mais antigo do Rio de Janeiro torna-se património imaterial do estado

"Há mais de um século o Bola arrasta multidões com alegria, irreverência e resistência nas ruas do Rio. Agora, com esse reconhecimento, reforçamos ainda mais nosso compromisso com a preservação da cultura popular e da memória do nosso povo", escreveram nas redes sociais os organizadores do Cordão da Bola Preta.

O decreto que imortaliza o bloco de 107 anos foi assinado hoje pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que afirmou que esta decisão demonstra a importância do grupo para a cultura regional do carnaval mais famoso do mundo.

"Não há como falar de Carnaval, no Rio ou no Brasil, sem lembrar do Cordão da Bola Preta. É um bloco centenário, referência de alegria e de cultura para o povo fluminense e todos os foliões que vêm ao Rio aproveitar a festa. Essa é uma homenagem mais do que merecida à agremiação, aos seus fundadores e integrantes e, claro, ao Carnaval do Rio", declarou Cláudio Castro, citado no site oficial no estado.

Fundado em 1918, o Bola Preta é o bloco mais antigo do Rio de Janeiro e é "considerado hoje um megabloco, atrai a cada ano uma multidão de foliões para as ruas do Rio, aos sábados de Carnaval", lê-se no comunicado.

De acordo com dados oficiais, só no Carnaval carioca passaram no ano passado cerca de 8 milhões de foliões, gerando movimentação económica de aproximadamente 890 milhões de euros.