Blogger Rui Batista lança livro de viagens a destinos mais desafiantes

Num ano em que a maioria da população mundial se viu impossibilitada de viajar, Rui Barbosa Batista explicou hoje que `BornFree -- O mundo é uma aventura` permite aos leitores "mergulharem nos mais de 50 países" descritos nas 348 páginas e "saboreá-los com os cinco sentidos".

"Está será das piores alturas da história para editar um livro, mas há 1001 motivos para o fazer. Enquanto não resgatamos a normalidade no nosso quotidiano, quero que as pessoas possam fazer viagens estimulantes, mesmo que através de um livro no sofá", observou o blogger.

O livro, que retrata situações em viagem de um autor que "ama as pessoas e privilegia o imprevisto", passa pelos destinos `B`: "menos turísticos, mais desafiantes e mais genuínos" dos cinco continentes.

É num "`mix` de experiências" que Rui Barbosa Batista conta como conheceu em viagem Muammar Kadhafi, como tentou entrar na sede do KGB, como explorou o maior campo de refugiados do mundo, como privou com povos guerreiros na Etiópia e quando esteve para morrer no Laos.

Mas não só: o autor conta também como foi perceber a vida na "misteriosa" Arábia Saudita, como atravessou um "mortífero" furacão nas Filipinas e visitou autoproclamados países como a Transnístria e Nagorno-Karabakh.

A tudo isto, junta ainda a ousadia de quem penetrou no abandono de um aeroporto na Arménia, de quem sentiu na pele a zona mais quente do globo na Depressão de Danakil e de quem viveu reencontros impossíveis em Myanmar.

Ainda que para o blogger de viagens seja difícil escolher os episódios mais marcantes deste livro, não hesitou em afirmar que o Irão, a Colômbia e o Sudão o marcaram sobretudo pelas pessoas, a Nova Zelândia, Argentina e Islândia pelas paisagens, e a Etiópia, o Sudão e Senegal pelo desafio e encanto.

"A lista não teria fim. Todos os destinos e pessoas me engrandeceram e deixaram ainda mais humilde", confessou o autor que, desde 2000, traz na mochila memórias dos 113 países que visitou, alguns dos quais "várias vezes".

Além das histórias que levam a viajar pelos mais de 50 países, o livro, editado pela Idioteque, inclui um bloco de mais de 80 fotografias que transportam para os "locais mais improváveis e menos massificados no planeta".

"Quero que as pessoas sintam o meu amor pela poesia do caos. Que vejam que sobra alma, beleza e interesse nos Mundos que nos são mais estranhos, sobretudo nos menos favorecidos. Tudo depende dos olhos que emprestamos à viagem. A beleza do mais genuíno. Não sou viajante da fotografia postal, prefiro mostrar o mundo tal como é", admitiu.

`BornFree -- O mundo é uma aventura`, o primeiro livro de Rui Barbosa Batista, jornalista na agência Lusa e blogger de viagens, chega às livrarias dia 07 de outubro.

Rui Barbosa Batista é também vice-presidente da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP) e desempenha o mesmo cargo na centenária Cooperativa de Solidariedade Social do Povo Portuense.

