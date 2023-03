Bob Dylan regressa a Portugal para concertos em Lisboa e Porto em junho

Os concertos -- onde não serão autorizados telemóveis - vão ter lugar no dia 02 de junho, no Coliseu do Porto, e nos dias 04 e 05 de junho, no Campo Pequeno, em Lisboa, segundo uma publicação da promotora Everything is New nas redes sociais.

Os bilhetes vão ser colocados à venda às 10:00 da próxima quarta-feira.