Bolsas de criação literária atribuídas em março são pagas este mês diz Governo

"As bolsas de criação literária vão ser pagas sem falta nenhuma este mês", afirmou Margarida Balseiro Lopes, num debate setorial no parlamento, em resposta à deputada do Livre Filipa Pinto sobre o atraso de seis meses no pagamento das bolsas.

Em 23 de setembro, o jornal Público noticiou que as bolsas de criação literária atribuídas a 42 autores e anunciadas no final do mês de março pela Direcção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), no valor global de 630 mil euros, não tinham ainda sido pagas.

Hoje, a ministra, ao anunciar que o pagamento acontecerá este mês, salientou que estas bolsas são "uma aposta do Governo".

"As últimas bolsas que tinham sido lançadas, se a memória não me falha, foi em dezembro de 2023 e tiveram uma dotação creio que de 220 mil euros, e eram 24 bolsas, umas anuais outras semestrais. Nós lançámos, com dois avisos diferentes - porque autonomizámos a Banda Desenhada e a literatura infanto-juvenil - de 630 mil euros, 42 bolsas. E não são semestrais, são anuais. E já não exigimos exclusividade a quem está a escrever uma obra", afirmou.

Dirigindo-se à deputada do Livre, a ministra disse que o Governo "partilha a preocupação com as bolsas de criação literária", tendo por isso "reforçado o financiamento" e "agilizado as regras".

"E estamos agora a avaliar se nas bolsas de 2027 poderemos eventualmente introduzir algumas melhorias, na sequência da aprendizagem que fizemos destas", disse.

Ana Margarida de Carvalho, Elmano Sancho, Raquel Nobre Guerra e Sandro William Junqueira estão entre os 24 candidatos contemplados com bolsas de criação literária da DGLAB, no valor global de 360 mil euros.

No que respeita às bolsas anuais de criação em Banda Desenhada e literatura infantil e juvenil, foram selecionados 18 candidatos, para os quais está disponível um montante total de 270 mil euros, entre os quais Júlia Barata, Mariana Rio e Rita Taborda Duarte.

Para este concurso, o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto fixou um valor de 15 mil euros para cada uma das bolsas, todas elas anuais.

O número total de projetos apresentados a concurso neste programa foi de 1.511, a grande maioria (931) na área de ficção-narrativa, e os restantes distribuídos por ensaio (245), poesia (235) e dramaturgia e escrita teatral (100).

Já nas bolsas para Banda Desenhada (BD) e literatura infantojuvenil, o número total de projetos apresentados foi de 447, distribuídos da seguinte forma: 114 para banda desenhada e 333 para literatura infantil e juvenil.

O novo modelo das bolsas de criação literária - que não abriram em 2024 - foi anunciado pela anterior ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, no começo do ano passado, passando a contemplar ensaio e excluindo as áreas de Banda Desenhada e literatura infantojuvenil, que passaram a ter uma linha de apoio própria.