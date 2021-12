Bonifrates apresenta em Coimbra nova produção sobre o envelhecimento ativo

Quase a completar 42 anos de existência, a Bonifrates apresenta em antestreia, na quinta-feira, na Casa Municipal da Cultura, a sua nova produção, uma criação coletiva da companhia, com direção, dramaturgia e encenação de João Maria André.

O espetáculo "Quero dançar o poente" aborda o envelhecimento ativo e criativo e foi construído "ouvindo e recriando relatos de projetos desenvolvidos por aqueles que, no tempo da maior idade, continuam a acreditar que é possível continuar a criar e a oferecer novos mundos ao mundo", afirmou a companhia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"`Quero dançar o poente` é um espetáculo sobre a idade. A idade que ainda tem muita idade, ao longo do fio do tempo que se continua a enrolar e a desenrolar no fuso dos dias, das semanas, dos meses, dos anos", afirmou o encenador do espetáculo, citado na nota.

Para João Maria André, nesta criação, a idade não é vista "como um fatalismo, em que se entra na última estação do comboio trágico da vida, mas como um processo que pode ser caracterizado pela mesma criatividade, a mesma alegria e a mesma capacidade de fazer que alimentam os sonhos das crianças e dos jovens".

"Esta peça é, sobretudo, um hino à esperança que cintila com todo o seu fulgor na pele marcada pelas rugas do tempo e pelas cicatrizes da vida. Por isso, nela, através dos gestos de quem se recusa a acreditar que o amor tem prazo de validade, dançamos o poente como se fosse um nascer do sol todos os dias novo e todos os dias diferente", frisou.

A peça, que tem 14 intérpretes, conta com música original de Luís Pedro Madeira e desenho de luz de Nuno Patinho.

Após a antestreia, a peça voltará ao palco da do Teatro-Estúdio da Bonifrates, na Casa Municipal da Cultura, a 12, 14, 17, 19, 26 e 29 de janeiro de 2022, disse à agência Lusa João Maria André.