Booker 2025 e inédito de John Berger e Susan Sontag chegam a Portugal pela Relógio d`Água

Em janeiro, a editora vai lançar o romance "Eurotrash", de Christian Kracht, nomeado para o Prémio Booker Internacional 2025, e publicar títulos como "Embaixada a Calígula", de Agustina Bessa-Luís, com prefácio de Guilherme d`Oliveira Martins, e "Ciência Pop", de Carlos Fiolhais e João M. Santos.

O mês inclui ainda "American Foreign Policy and Palestine", de Hannah Arendt, bem como "Ensaios" e "As Confissões de Felix Krull", de Thomas Mann.

Fevereiro traz novos livros da escritora madeirense Ana Teresa Pereira, "Aquela que esquece", e de Maria Filomena Mónica, "A Universidade", bem como a publicação de "Onde Queremos Viver", de Djaimilia Pereira de Almeida e Humberto Brito, "O Céu em Desordem", de Slavoj Zizek, e "Espanto", de Zeruya Shalev.

"The Land in Winter", de Andrew Miller, finalista do Prémio Booker 2025, chega em março, no mesmo mês em que se publica pela primeira vez "To Tell a Story", um livro que reúne a colaboração e a correspondência entre John Berger e Susan Sontag, ao longo de um quarto de século, oferecendo "um raro vislumbre das mentes de dois gigantes intelectuais do século XX", segundo a sinopse.

O terceiro volume da saga "A Estrela da Manhã", de Karl Ove Knausgård, sob o título "O Terceiro Reino", "The Fall of Hyperion", de Dan Simmons, "Franny e Zooey", de J. D. Salinger, "The Favourite Game", de Leonard Cohen, e "As Alegres Comadres de Windsor", de William Shakespeare, no âmbito do projeto Shakespeare, são outros destaques da editora para esse mês.

O planeamento de abril inclui "Empire of AI: Dreams and Nightmares in Sam Altman`s Open AI", de Karen Hao, "Submundo", de Don DeLillo, "Henrique VI, Parte I", de William Shakespeare, também do projeto Shakespeare, e a reedição de "Longos Dias Têm Cem Anos. Presença de Vieira da Silva", de Agustina Bessa-Luís, obra há muito esgotada, originalmente publicada em 1982, na coleção Arte e Artistas da Imprensa Nacional, mais tarde pela Guimarães Editores.

Ainda no mesmo mês, saem "Os Anéis de Saturno", de W. G. Sebald, e "A Perfect Day to Put Your Head in the Oven", de Lee Chia-ying.

O romance vencedor do Prémio Booker deste ano, "Carne", de David Szalay, chega em maio, juntamente com a prosa completa de Sylvia Plath ("The Collected Prose") e "Henrique VI, Parte II", de William Shakespeare.

A programação editorial para o semestre termina em junho com os lançamentos de "Terra", de Maggie O`Farrell, autora do premiado "Hamnet", e "Pure", outro romance de Andrew Miller, ainda não publicado em Portugal.