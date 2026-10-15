Bordado aproxima visitantes de museu em Lisboa



A iniciativa foi concebida por Adriana Pardal, responsável pela área de Mediação e Participação do museu, que pretende criar pontos de contacto entre diferentes públicos e reforçar a ligação dos visitantes ao espaço museológico através de uma atividade tradicional com novas leituras contemporâneas.







As sessões estabelecem também diálogo com obras da coleção do museu, de artistas como Silva Porto, José Malhoa, Sarah Affonso ou Lourdes Castro. A orientação da oficina estará a cargo de Cecília Silva, que redescobriu o bordado após a reforma profissional e hoje partilha a experiência adquirida nesta arte.



As sessões estabelecem também diálogo com obras da coleção do museu, de artistas como Silva Porto, José Malhoa, Sarah Affonso ou Lourdes Castro. A orientação da oficina estará a cargo de Cecília Silva, que redescobriu o bordado após a reforma profissional e hoje partilha a experiência adquirida nesta arte.





As atividades realizam-se aos sábados, às 10h00 (dias 17 e 31 de outubro, 14 e 28 de novembro e 12 de dezembro). As inscrições podem ser feitas através do sítio na internet do MACAM. Quanto às três conversas: dia 14 de novembro Jean-Yves Durand (Universidade do Minho) vai conversar sobre a perspectiva antropológica e as dinâmicas contemporâneas associadas aos lenços dos namorados (peça de artesanato tradicional portuguesa da região do Minho).





Dia 21 de novembro, Riddhi Varma (arquiteta de formação e fundadora da associação Homelore), apresenta no MACAM este coletivo de mulheres artesãs imigrantes, que vivem e trabalham em Lisboa, utilizando técnicas de bordado trazidas dos seus países de origem. Na última sessão de conversas, a 12 de dezembro, a estilista Alexandra Moura apresenta, em detalhe, a peça que criou em 2016 (um casaco), em que utiliza o bordado figurativo de Castelo Branco, e que vai mostrar durante a sessão, no MACAM. Essa criação, que levou à semana da moda de Londres, em 2017, integra o espólio do Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco.



Aprender técnicas de bordado é apenas um dos objetivos da oficina "Entre Linhas e Conversas, Bordados à Vista", que arranca este sábado (17 outubro) no MACAM. A proposta convida os participantes a olhar para o bordado como uma prática de encontro, partilha de experiências e construção de memória coletiva.