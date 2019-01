Bordalo II. Artista plástico português expõe em galeria de Paris

Com o uso de plásticos abandonados no lixo, restos de madeira, de ferro, interiores de peluches ou velhas bonecas, são retratados animais em vias de extinção.



O lugar para a exposição no 13.º bairro da capital francesa não foi escolhido ao acaso. As esculturas e os altos relevos de Bordalo II ocupam uma área de 700 m2, um rés-do-chão e uma cave, ainda em construção.



Para além das obras à venda na galeria o artista português ofereceu duas obras à cidade.



Bordalo II explica estas opções ambientais à correspondente da RTP em França, Rosário Salgueiro.