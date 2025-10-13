Brad Pitt treinou com Lewis Hamilton para "F1" e "gostava de fazer tudo outra vez"

"Tínhamos uma equipa a sério, um carro a sério, máquinas a sério", afirmou o ator, que treinou com Lewis Hamilton durante quatro meses para encarnar o piloto Sonny Hayes.

"Divertimo-nos muito", contou Pitt. "Gostava de fazer tudo outra vez", acrescentou.

Brad Pitt falava numa sessão especial para promover o filme, no Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, onde também esteve Lewis Hamilton, o piloto da Ferrari que já foi campeão sete vezes e serviu como produtor executivo do filme.

"Foi a experiência mais inacreditável", afirmou o piloto, que trabalhou com Brad Pitt e com o realizador Joseph Kosinski para garantir que a história, as imagens e os sons de "F1" retratavam bem a realidade da modalidade.

"Ter esta oportunidade foi o maior sonho", caracterizou o piloto britânico, referindo que nenhum filme anterior sobre o desporto conseguiu captá-lo desta forma. "Queríamos garantir que isto era tão autêntico quanto possível", acrescentou.

Para isso, sabiam que Brad Pitt e Damson Idris, que interpreta o piloto Joshua Pearce, tinham mesmo que conduzir os carros da equipa ficcional APXGP. Havia riscos na aposta, de tal forma que, contou Damson Idris, o mantra durante as filmagens era "não podemos matar o Brad Pitt".

As cenas foram filmadas durante corridas reais do campeonato de Fórmula 1, durante treinos e sessões de qualificação, e a produção inventou um novo sistema de câmaras, com ajuda da Sony, para captar os desempenhos.

"O que o Joe [Kosinski] fez com estes carros e estas sequências, nas quais pudemos colocar a nossa história, é impressionante", considerou Brad Pitt. "Olho para os dois ou três anos que passámos a fazer isto e é algo que nunca tinha visto antes", sublinhou.

Pitt descreveu o arco do personagem que interpreta como uma história de redenção. "Todos já tropeçámos nas nossas vidas, tivemos de nos recompor quando as probabilidades pareciam impossíveis e voltar à luta", apontou. "E é nessas alturas que vemos o maior crescimento, é provavelmente quando vemos as maiores recompensas enquanto indivíduos", acrescentou.

Várias partes do argumento baseiam-se na experiência de vida e na visão de Lewis Hamilton, incluindo a forma como Sonny Hayes descreve a paixão pela condução.

"Lewis descreveu momentos de felicidade pura", disse Pitt. "É a pureza do desporto, o sentimento de que esta coisa nos preenche, que não a questionamos, não duvidamos, apenas somos", referiu.

Hayes encarna a procura da presença inequívoca no momento, que sente quando está atrás do volante. "Esse é o objetivo da existência humana, encontrar formas de estarmos presentes com tudo o que encontramos no dia-a-dia", acrescentou Pitt.

"F1" é uma produção da Apple TV+ e uma das grandes apostas do serviço para a temporada de prémios.