Brasil assinala primeira missa na "Terra de Santa Cruz" com cruz original de Portugal

"Celebrando os 525 anos da Primeira Missa no Brasil, Terra de Santa Cruz" é o nome da peregrinação desta cruz, referindo-se ao nome que o navegador português Pedro Álvares Cabral deu à terra que atracou em 1500, em homenagem à cruz da Ordem de Cristo.

A peça histórica, atualmente preservada no Museu da Sé de Braga, saiu da cidade portuguesa em direção a Fátima, Cascais, Almada e Lisboa, tendo chegado à cidade brasileira de São Paulo na terça-feira e na quarta-feira esteve na Cachoeira Paulista, Aparecida, que abriga o maior santuário mariano do mundo dedicado à padroeira do Brasil e Guaratinguetá, terra natal de São Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro.

A peregrinação continua hoje no Rio de Janeiro, seguindo para Porto Alegre, Brasília, e Belém do Pará.

No Nordeste, a cruz chega a Salvador, primeira capital do Brasil, com a jornada a culminar no dia 26 de abril, em Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, no estado da Bahia, locais históricos associados à chegada dos portugueses e à celebração da primeira missa no Brasil em 1500.

Ali, junto à Praia de Coroa Vermelha, será realizada a cerimónia central que marca os 525 anos da cerimónia "amplamente reconhecida como marco fundacional da história nacional", disse a organização do evento.

"Presidida pelo franciscano Frei Henrique de Coimbra, essa celebração foi mais do que a consagração de uma nova terra ao cristianismo: foi um encontro profundo e transformador entre culturas, crenças e cosmovisões", lê-se no comunicado.

Organizado pelo Movimento Brasil com Fé, em parceria com o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e o Instituto Redemptor, a iniciativa assinala também o início das celebrações do bicentenário do Tratado de Paz, Amizade e Aliança de 1825, que marcou o reconhecimento da independência do Brasil pelo Reino de Portugal.