Brasil. Recuperação de Museu Nacional conta com ajuda de Portugal

No Rio de Janeiro já arrancaram as obras de recuperação do museu Nacional, que desapareceu quase por completo, há 3 anos, na sequência de um violento Incêndio. Portugal está a ajudar, com apoio financeiro e com a doação de peças. A reportagem é do correspondente da RTP no Brasil, Pedro Sá Guerra