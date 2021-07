Brasileiro conquista prémio em Cannes com curta-metragem "Cantareira"

"L´enfant salamandre", do belga Théo Degen, e "Cicada", de Yoon Daewoen (Coreia do Sul), conquistaram, respetivamente, o primeiro (15.000 euros) e o segundo (11.250 euros) prémio.

“Cantareira” mostra a história de Bento (Emiliano Favacho) e Sylvio (Almir Guilhermino), neto e avô respectivamente, ambos com raízes profundas na Serra da Cantareira, mas em momentos diferentes de vida. O mais velho contempla preocupado o atual estado da Serra, com o “avanço” à espreita do aspecto natural do lugar, já cicatrizado por lojas e estradas abertas em meio a mata.



O jovem vive em São Paulo, solitário, envolto pela cacofonia da cidade grande. Seria melhor voltar ao lugar onde cresceu?







Responsável pela direção, roteiro e edição, o jovem brasileiro estava entre os 17 finalistas, dentro de um universo de 1.835 inscritos provenientes de 490 escolas de cinema de todo o mundo.

O júri da 24.ª edição da mostra "Cinéfoundation", seleção que apoia valores emergentes, foi composto por Sameh Alaa, Kaouther Ben Hania, Carlos Muguiro, Tuva Novotny, Nicolas Pariser e Alice Ninocour.





c/Lusa