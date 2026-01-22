Brasileiro "O Agente Secreto" recebe quatro nomeações para os Óscares

Na categoria de Melhor Ator surge Wagner Moura, tendo o diretor de `casting` Gabriel Domingues sido também nomeado na edição inaugural da categoria de Melhor Casting.

Além de Melhor Filme, "O Agente Secreto" foi também indicado para Melhor Filme Internacional, ao lado de obras como "Sirat", do espanhol Oliver Laxe, "Valor Sentimental", de Joachim Trier, "Foi Apenas um Acidente", de Jafar Panahi, e "A Voz de Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania.

Um ano depois de ter estado em destaque com "Ainda Estou Aqui", o Brasil marca presença na categoria de Melhor Fotografia com a nomeação do diretor de fotografia Adolpho Veloso, responsável pelo filme "Train Dreams".

Por seu lado, na categoria de Melhor Som, o lusodescendente Nelson Ferreira volta a figurar como nomeado pelo trabalho num filme de Guillermo del Toro, desta feita "Frankenstein".

Na abertura do anúncio dos nomeados, a presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Lynette Howell Taylor, afirmou que os Óscares vão celebrar "a Humanidade, a ligação entre cada pessoa e lembrar mais uma vez que o mundo é feito de histórias individuais que têm o poder de unir através de narrativas que abordam as emoções que todas as pessoas sentem".

Numa altura em que muito se discute sobre o papel - e a ameaça - da Inteligência Artificial no mundo do trabalho e na criação artística, Taylor declarou que "o batimento cardíaco" do cinema vai permanecer "inconfundivelmente humano".

A 98.ª edição dos Óscares vai acontecer no dia 15 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood, nos Estados Unidos da América.

A cerimónia vai voltar a ser apresentada pelo humorista Conan O`Brien.