Brasileiro Zé Carlos Garcia ganha prémio de arte sustentável da ARCOmadrid

O prémio tem um valor de dez mil euros e a obra de Zé Carlos Garcia, nascido em 1973, foi escolhida entre mais de 100 peças de 45 artistas de todo o mundo, revelou hoje a organização da feira ARCOmadrid.

Zé Carlos Garcia levou à 42.ª edição da feira uma série de obras originais criadas a partir de penas, carvão e madeira.

A madeira usada nas obras de Zé Carlos Garcia é procedente de podas de árvores urbanas, de mobiliário antigo e de projetos de gestão florestal em que espécies invasoras, como os pinheiros e os eucaliptos, são substituídos por espécies nativas da Mata Atlântica, no litoral brasileiro.

Num comunicado, a ARCOmadrid refere que o trabalho de Zé Carlos Garcia "está impregnado do princípio da sustentabilidade" que este prémio procura distinguir, usando o artista brasileiro, "para a criação das suas peças", "materiais descartados", ao mesmo tempo que "contribui diretamente para a recuperação de áreas florestais".

Zé Carlos Garcia considerou que a consciência ambiental é imprescindível.

"Cada artista deve defender uma causa, eu continuarei a lutar pela minha e este prémio facilitará, sem dúvida, o caminho", afirmou.

Zé Carlos Garcia está representado na Feira de Arte Contemporânea de Madrid pela galeria Pasto, de Buenos Aires, e foi distinguido com o Prémio Arte Sustentável ARCOmadrid Six Senses Ibiza no primeiro ano em que foi atribuída esta distinção.

O novo prémio visa reconhecer os "conteúdos artísticos que melhor mostram as preocupações em torno de temas de sustentabilidade e responsabilidade ambiental", segundo a organização.

A 42.ª edição da ARCOmadrid decorre até domingo, e regressou este ano a níveis de participação pré-pandemia, com 211 galerias de 36 países, incluindo 17 portuguesas.

A ARCOmadrid, uma iniciativa com dupla natureza, sendo em simultâneo um espaço comercial e um espaço cultural, dedicou os primeiros dois dias exclusivamente a profissionais e abriu hoje à tarde as portas ao público em geral.