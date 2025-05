Brasília assinala dia da língua portuguesa evocando heróis e com conversa com Valter Hugo Mãe

"Graças ao Brasil, o Português é a terceira língua mais utilizada na Internet e também a primeira mais falada no Hemisfério Sul. O país onde mais se fala o Português é também um dos países onde o Português se reinventa constantemente, um valor acrescentado que muito contribui para a riqueza e diversidade que o caracteriza", disse à Lusa o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos.

A exposição fotográfica "Heróis Portugueses do Brasil" estará patente até 31 em Brasília, na embaixada de Portugal.

A mostra, com curadoria do investigador Andrés I. M. Hernández, reúne imagens de expedições realizadas entre 2014 e 2024 por empresários portugueses e brasileiros residentes no Brasil, que propõem um reencontro com a história, a geografia e a natureza do Brasil, homenageando figuras portuguesas como Pedro Teixeira, Martim Soares Moreno e José da Silva Paes.

A exposição, reforçou o embaixador português, "destaca a valiosíssima contribuição de três portugueses, Pedro Teixeira no Amazonas, Martim Soares Moreno no Ceará, e José da Silva Paes no Rio Grande do Sul, há centenas de anos atrás, para que o Brasil seja hoje, como se canta no hino do país, um gigante pela própria natureza".

"Trata-se de resgatar a memória de pessoas que, lado a lado com as populações locais, fizeram do Brasil um país maior", frisou.

As celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa em Brasília prosseguem na Embaixada com um encontro com o escritor Valter Hugo Mãe, que falará sobre o seu novo livro, Deus na Escuridão.

Será aberta ao público com a moderação a cargo do jornalista e romancista brasileiro Edney Silvestre, numa iniciativa com o apoio da editora Globo Livros.

"Valter Hugo Mãe dispensa apresentações, é muito lido aqui no Brasil, já cá veio por diversas vezes, em vários estados do país, sempre com audiências muito numerosas e interessadas, e isso ajuda sem qualquer sombra de dúvida a aproximar leitores dos dois países", afirmou Luís Faro Ramos.