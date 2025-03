"Brincar com o Fogo" é um filme sobre a comunicação na família e os perigos da extrema-direita

Foto: Margarida Vaz - Antena 1

O ator francês Vincent Lindon tem o papel de Pierre, um trabalhador dos caminhos de ferro, um pai, viúvo, que não sabe lidar com o que está a acontecer com o filho mais velho.



Para o filme ''Brincar com o Fogo'', as realizadoras Muriel e Delphine Coulin fizeram um trabalho de pesquisa sobre as organizações de extrema-direita.



A jornalista Margarida Vaz, no encontro do cinema francês, falou com as realizadoras Muriel e Delphine Coulin e com o ator Vincent Lindon sobre a radicalização, uma tendência que está a acontecer um pouco por todo o mundo.