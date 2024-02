Bruno Huca, o candidato ao Festival da Canção que vai homenagear Sara Tavares

É ator de formação mas os pedidos para cantar surgem de várias frentes. Primeiro cantou Ópera em peças do grupo O Bando, depois veio a chance para cantar no "The Voice" e agora vai entrar no Festival da Canção 2024

Bruno Huca leva o tema " Pé de Choro" à próxima edição do Festival da Canção da RTP.

A música por ele criada é uma homenagem à cantora Sara Tavares ( 1978-2023), de quem era amigo e fã.

Hoje veste a camisola por Sara e pela música que tanto gosta de cantar em palco.

Em breve vai voltar às artes cénicas com a reposição da peça de Cucha Carvalheiro " Fonte da Raiva".

Moçambicano de nascimento e a viver em Portugal desde os 18 anos, Huca tem aceitado sempre os novos desafios e a presença no Eurovisão da Canção é um sonho que gosta de visualizar.