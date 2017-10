Bruno Mars atua a 24 de junho de 2018 no Festival Rock in Rio Lisboa

Lusa17 Out, 2017, 07:11 | Cultura

Bruno Mars é o primeiro nome divulgado pelo festival que decorre no próximo ano, nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Os passes de fim de semana são uma das novidades da edição deste ano e estão à venda a partir de hoje, "por um preço especial de antecipação de 99 euros", segundo a mesma fonte.

A 8.ª edição do Rock in Rio-Lisboa, em 2018, apresentará no Parque da Bela Vista "uma nova Cidade do Rock, que receberá novos espaços de entretenimento e diversão", antecipou a organização.

Bruno Mars, nascido em Honolulu há 32 anos, com o nome Peter Gene Hernandez, "prepara-se para pisar o Palco Mundo da Cidade do Rock a 24 de junho, encerrando assim a segunda noite do festival".

Bruno Mars esgotou, em abril último, o MEO Arena, em Lisboa, no âmbito da digressão europeia de 44 datas, depois de 60 efetuadas nos Estados Unidos, no ano passado.

Quanto à "nova Cidade do Rock", do próximo Rock in Rio-Lisboa, a organização antecipa que haverá "mais horas de entretenimento diário", com o recinto a abrir às 12:00, encerrando às 02:00. A cidade vai também "contar com novos espaços", entre os quais uma nova praça, a Gourmet Square, que disponibiliza "cerca de 500 lugares sentados e cerca de dez `food corners`, num ambiente exclusivo e de acesso controlado".

O espaço contará como, habitualmente, com o "Pop District", que celebra a cultura pop e que terá uma área para "cosplay"(representação de personagem característica), com o "Digital Stage", um palco dedicado aos fenómenos digitais, a "Rock Street África", um espaço que "celebra a música de uma forma global e onde, através da arquitetura, dos espetáculos e performances de rua, o público poderá perceber como a música africana influenciou todos os estilos musicais presentes nos outros palcos do festival".

O cantor, compositor, produtor e músico norte-americano Bruno Mars atua pela primeira vez no Rock in Rio-Lisboa, tendo-se estreado no certame em 2015, na edição de Las Vegas, a primeira nos Estados Unidos do Rock in Rio.

A anterior edição do Rock in Rio-Lisboa, no ano passado, contou 325 mil pessoas, segundo dados da organização.