Bryan Adams critica Trump em nova canção sobre o Lago Ontário

A canção, intitulada "Lake Ontario", divulgada na quarta-feira, surge dois meses depois de Trump ter assinado, em 27 de agosto, uma ordem executiva para alterar a designação oficial do lago para "Lake America" nos organismos federais norte-americanos.

"Impérios e regimes, ditadores e reis, todos aparecem e desaparecem. O Lago Ontário é eterno", afirmou Bryan Adams, de 66 anos, numa declaração publicada no seu sítio oficial.

O cantor explicou que a música se destina às populações de ambas as margens do lago que acreditam que a atual situação política será ultrapassada, defendendo que a sua designação histórica permanecerá inalterada.

Embora não mencione diretamente Donald Trump, a letra da canção contém críticas à administração norte-americana, associando a polémica sobre o nome do lago à situação no Irão e aos documentos relacionados com Jeffrey Epstein, sugerindo que a iniciativa pretende desviar as atenções de outras controvérsias.

A ordem executiva assinada pelo Presidente norte-americano determina que as agências federais dos Estados Unidos passem a utilizar a designação "Lake America" em mapas, documentos e comunicações oficiais, sem obrigar o Canadá a reconhecer a alteração.

Na letra, Adams recorda a formação geológica do lago, a presença histórica dos povos indígenas e a exploração europeia, defendendo que a identidade daquele espaço natural não pode ser determinada por uma decisão presidencial.

O novo tema surge depois de o músico ter lançado, em 01 de julho, Dia do Canadá, a canção "51st State", uma resposta às declarações de Trump sobre a possibilidade de o Canadá se tornar o 51.º estado norte-americano.

Nessa música, Adams rejeita a integração do país nos Estados Unidos e critica as tarifas comerciais impostas por Washington, colocando a soberania e a identidade canadiana no centro da mensagem.

A controvérsia também teve expressão num concerto da banda canadiana Blue Rodeo, realizado em Toronto, em 29 de agosto, quando milhares de espectadores acompanharam uma passagem de "Hasn`t Hit Me Yet", canção de 1993 que menciona o Lago Ontário.

A canção "Lake Ontario" está integrada, como faixa adicional da edição digital, no álbum "How`s It Goin`", com lançamento previsto para 06 de novembro, que reúne composições inspiradas na história, cultura e identidade do Canadá.

O disco inclui ainda "The Ballad of Terry Fox", dedicada ao atleta canadiano que se tornou um símbolo da luta contra o cancro, e "The Battle of Lundy`s Lane", sobre um confronto militar da Guerra de 1812, travado na atual região de Niagara Falls, no Ontário.

Natural de Kingston, na província do Ontário, Bryan Adams mantém também uma ligação pessoal a Portugal, onde viveu parte da infância, entre 1966 e 1970, na região de Cascais, acompanhando a família durante a atividade diplomática do pai.

Numa entrevista concedida à edição portuguesa da revista Forbes, em dezembro de 2024, o músico recordou que os anos passados em Portugal corresponderam a um dos períodos mais felizes da sua infância, devido à estabilidade familiar que então conheceu.

O cantor, que já admitiu a possibilidade de um dia regressar para viver em Portugal, mantém uma presença regular nos palcos nacionais e lançou em vinil o álbum "Live in Lisbon", gravado num concerto realizado em 2005, no antigo Pavilhão Atlântico.

Bryan Adams tem quatro concertos agendados em Portugal para novembro, nos dias 17 e 18, na Super Bock Arena, no Porto, e 20 e 21, na MEO Arena, em Lisboa, no âmbito da digressão europeia "Roll With The Punches".

Conhecido internacionalmente por êxitos como "Summer of `69", "Heaven" e "(Everything I Do) I Do It for You", o músico regressa agora à atualidade política com uma canção que associa a defesa da identidade canadiana à contestação das decisões da administração norte-americana.