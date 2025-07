Buraka Som Sistema é a primeira banda convidada para o NOS Alive2026

Os Buraka Som Sistema vão reunir-se de novo e celebrar os 20 anos de banda, o anúncio foi feito pelo diretor do festival NOS Alive, Álvaro Covões.A cantora Blaya, um dos elementos dos Buraka Som Sistema, disse à Antena 1 que vai ser uma celebração e quem nunca ouviu a banda tocar ao vivo, vai ter essa oportunidade.Buraka Som Sistema é a primeira banda confirmada para a edição do próximo ano do NOS Alive. Os elementos do grupo vão juntar-se para celebrar os vinte anos, num concerto exclusivo, na edição 18 do festival NOS Alive.

A última noite da edição deste ano do NOS Alive teve o recinto do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, esgotado. Um dos momentos altos da noite foi o concerto dos Muse, com a particularidade do baixista da banda britânica, Chris Wolstenholme, ter vestida a camisola da seleção nacional com o número 21 e o nome Diogo Jota.