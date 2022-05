Burkina Faso exibe semana da moda contra reputação ligada à violência

Roupas vibrantes, tradicionais e contemporâneas, foram exibidas nas `passerelles` de Ouagadougou, a capital, algumas das quais numa rua movimentada do centro da capital, onde os residentes se alinharam para ver passar os modelos, relata a agência Associated Press (AP).

A terceira Semana da Moda Ouaga, a primeira desde a interrupção provocada pela pandemia, terminou no domingo, um dia após ataques armados fazerem 40 mortes no norte e leste do Burkina Faso.

Ao longo dos quatro dias que durou o certame, cerca de 35 estilistas, escolhidos de entre 200 candidatos, revelaram as suas criações na capital do Burkina Faso.

Pela primeira vez, a maioria dos costureiros, cerca de 75%, era burquinabés, mas havia também estilistas provenientes de outros países da região da África Ocidental e da Europa, disse o diretor do evento, Alex Zabsonre, citado pela AP.

"O Burkina Faso é um dos países africanos que tem muito potencial no que diz respeito à moda... Foi por isso que criei este projeto, para expor estilistas do Burkina e torná-los reconhecidos a nível internacional", disse.

Muitas das peças apresentadas eram feitas de faso dan fani, um tecido de algodão tradicional e feito à mão no Burkina Faso que Zabsonre diz já ter sido usado por celebridades como a cantora Beyonce ou a estilista Stella McCartney.

O país é um dos 10 maiores exportadores de algodão do mundo e representa cerca de 3% das exportações globais desde 2000, segundo a ONU.

Desde 2017, a União Europeia (UE) doou 10 milhões de dólares (9,6 milhões de euros) ao Projeto Ethical Fashion (Moda Ética), que criou centenas de empregos para mulheres marginalizadas e ajuda a profissionalizar o setor ao ligar estilistas e produtores do Burkina Faso a conhecidos profissionais de moda e decoração de interiores, disse Wolfram Vetter, embaixador da UE no país, citado pela AP.