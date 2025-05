Byung-Chul Han vence Prémio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades

"A sua obra revela uma capacidade extraordinária para comunicar de forma precisa e direta novas ideias em que se incorporam tradições filosóficas do oriente e do ocidente", escreveu o júri na ata com a decisão de atribuição do prémio a Byung-Chul Han.Para os membros do júri, "a análise" de Byung-Chul Han é "fértil e proporciona explicações sobre questões como a desumanização, a digitalização e o afastamento das pessoas"."O seu olhar intercultural lança luz sobre fenómenos complexos do mundo contemporâneo e encontrou um amplo eco entre público de diversas gerações", acrescentou o júri, no mesmo texto.Nascido em Seul em 1959, Byung-Chul Han estudou literatura alemã e teologia na Universidade de Munique e Filosofia na Universidade de Friburgo (ambas na Alemanha).Foi professor na Universidade de Basileia (Suíça) e na Universidade de Belas Artes de Berlim."Considerado um dos filósofos contemporâneos mais destacados, Byung-Chul Han tem dedicado as suas reflexões, sobretudo, ao que denomina 'sociedade do cansaço'" e "'sociedade da transparência’", assim como ao conceito de "’shanzhai’, um neologismo com que identifica os modos de desconstrução nas práticas contemporâneas do capitalismo chinês", lê-se num comunicado divulgado pela Fundação Princesa das Astúrias, uma entidade espanhola com sede em Oviedo, no norte de Espanha, que anualmente atribui oito prémios em diversas áreas.Os livros de Byung-Chul Han estão traduzidos para diversos idiomas, incluindo português, e são publicados em Portugal pela editora Reógio D'Água.O Prémio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades 2025 foi o primeiro deste ano anunciado pela fundação com o mesmo nome.Nas próximas semanas serão anunciados os prémios nas áreas das Artes, Desporto, Ciências Sociais, Letras, Cooperação Internacional, Investigação Científica e Técnica e Concórdia.Cada um dos prémios tem um valor monetário de 50.000 euros e a cerimónia de entrega decorrerá em outubro.Os Prémios Princesa das Astúrias - que este ano celebram a 45.ª edição - distinguem o “trabalho científico, técnico, cultural, social e humanitário” realizado por pessoas ou instituições a nível internacional.O prémio para a área da Comunicação e Humanidades reconhece "o trabalho de cultivar e aperfeiçoar as ciências e as disciplinas consideradas como atividades humanísticas", assim como áreas relacionadas com os meios de comunicação "em todas as suas expressões".Em anos anteriores, receberam este prémio a realizadora, desenhadora e ativista iraniana Marjane Satrapi (2024), o filósofo, escritor e professor italiano Nuccio Ordine (2023); o jornalista e escritor polaco Adam Michnik (2022) do Livro de Guadalajara (México) e o Hay Festival of Literature & Arts (2020), O Museu do Prado (2019); o autor argentino criador da personagem Mafalda, Joaquín Salvador Lavado "Quino" (2014) e a fotógrafa norte-americana Annie Leibovitz (2013), entre outros.

(Com Lusa)