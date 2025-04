Cabo Verde dá hoje início às comemorações dos 50 anos da independência

Os dois eventos marcam o ponto de partida para celebrações organizadas pelo Governo de Cabo Verde, até dezembro, em que o ponto alto está previsto para o dia 05 de julho, Dia da Independência, com uma sessão especial do parlamento, na capital, Praia.

"As comemorações têm como objetivo valorizar os progressos alcançados nas últimas cinco décadas, refletir sobre os desafios e reforçar o envolvimento da sociedade civil e da diáspora no processo contínuo de construção nacional", destacou o executivo, em comunicado.

Dança, moda, música e uma tertúlia completam o programa de arranque que vai animar o Mindelo, até sexta-feira, dia da Revolução dos Cravos, simbolicamente escolhido para uma sessão oficial de abertura das comemorações.

A sessão, no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD) do Mindelo, vai contar com intervenções do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, do embaixador de Portugal no arquipélago, João Queirós, e do primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.

Além dos eventos a realizar ao longo do ano, em diferentes ilhas e no exterior, Cabo Verde vai lançar uma plataforma digital interativa para celebrar os 50 anos da independência, com depoimentos e documentos históricos, anunciou a comissão organizadora, no início do mês.

A ferramenta está a ser desenvolvida pelo Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação (NOSI) e também vai servir para os jovens apresentarem sugestões para o programa oficial.

"Queremos um plano inclusivo, com forte participação das instituições públicas, mas também da sociedade civil, em especial da juventude: teremos iniciativas na área da educação e uma aposta nas novas tecnologias, porque queremos ouvir o que os jovens pensam sobre os 50 anos e o futuro de Cabo Verde. São eles que vão construí-lo" explicou, António Lopes da Silva, secretário executivo da comissão.