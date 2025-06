"Cabral Corpo" criação inspirada em Amílcar Cabral estreia-se em Lisboa

Após a estreia internacional em Porto Alegre (Brasil) no dia 30 de maio, o espetáculo, encenado pelo Saaraci Coletivo Teatral, estreia-se em Portugal, no Teatro Ibérico, sábado e domingo (07 e 08 de junho), com uma proposta que leva ao palco textos e reflexões de Amílcar Cabral, "pai" das independências da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, sobre cultura, identidade e colonialismo.

A criação "desaguará nos corpos crioulos (no sentido cabo-verdiano do termo), com as suas manifestações de raiz popular, as suas paisagens topográficas, os seus movimentos, as suas partituras energéticas, partindo da premissa sobre a dança de que o movimento exterior é subordinado ao sentimento interior. É a partir deste movimento interior, construído no território cabo-verdiano e na diáspora, que surge este processo criativo, e com ele se manifesta nos corpos, enquanto identidade, matriz e DNA sociocultural", lê-se na sinopse do espetáculo.

Em entrevista à Lusa, o diretor artístico João Branco falou sobre o processo criativo da equipa de "Cabral Corpo", referindo que a "transformação é muito dada por um trabalho diário que mexe com o corpo, mas também mexe com o coração e com a cabeça. São os famosos 3 C`s das artes cénicas. Há um pensamento, há uma reflexão mas também há algo que é na sua essência muito cabo-verdiano: deixar o corpo falar sem procurar uma racionalização".

Com encenação e direção artística de Sara Estrela e interpretação de Emerson Henriques, Nuno Barreto e Zeca Cardoso, o coletivo pretende levar o espetáculo a outros lugares. A estreia em Cabo Verde está agendada para novembro e, futuramente, o espetáculo poderá ser apresentado na Costa do Marfim.

O diretor musical, Jeff Hessney, considerou que obras que refletem estas temáticas são importantes para ajudar a manter o legado das independências africanas vivo, por "obrigar as pessoas a manterem e a vocalizarem essa memória".

"Essa memória existe, está no ADN cultural de todos os cabo-verdianos, mesmo de pessoas que nem sequer sabem quem foi o Cabral, e há muitos que não sabem por incrível que pareça", disse Hessney.

O Saaraci Coletivo Teatral, sediado no Porto, é uma estrutura de criação multicultural composta por artistas oriundos de vários países de língua oficial portuguesa, nomeadamente Portugal, Brasil e Cabo Verde.