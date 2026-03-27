Cabrita Reis, Sara Bichão e Pele Coletivo participam na Manifesta 16 na Alemanha

Além dos criadores portugueses, estará também presente a artista e investigadora brasileira Mabe Bethônico, de acordo com a lista divulgada no `site` da Manifesta 16 Rhur, com 106 participantes de 30 países, entre eles a Bielorrússia, Dinamarca, Egito, Espanha, Estados Unidos da América, França, Irão, Líbano, Países Baixos, Turquia, Ucrânia, França, Kosovo e Letónia.

Pela primeira vez, a Manifesta não se fixa numa única cidade, mas sim numa região metropolitana - o Ruhr - abrangendo várias cidades alemãs como Essen, Dortmund, Duisburgo, Bochum e Gelsenkirchen, e o tema central deste ano explora a transição da região de um passado mineiro e industrial para um futuro sustentável e cultural, de acordo com a organização.

Nesta edição, o certame decidiu centrar-se na transformação de antigas igrejas - muitas delas desativadas devido a mudanças demográficas e sociais na região alemã do Rhur - em centros de ligação renovada e comunidade, usando-as para acolher intervenções artísticas que promovam o diálogo social, descreve o `site`.

Tanto Pedro Cabrita Reis como Sara Bichão, a Pele - Associação Social e Cultural e Mabe Bethônico irão apresentar novas obras comissionadas pela Manifesta, instaladas numa das igrejas escolhidas pela equipa curatorial.

A obra de Pedro Cabrita Reis será apresentada Bochum, na Igreja do Cristo Rei, um espaço conhecido pela sua arquitetura moderna e agora dedicado à arte, enquanto Sara Bichão estará sediada em Essen, na Igreja de S. Marcos.

Pedro Cabrita Reis é conhecido por um trabalho artístico que cruza escultura, pintura e arquitetura, utilizando frequentemente materiais de construção e objetos quotidianos - como vigas, vidro ou lâmpadas fluorescentes - para criar instalações que dialogam com o espaço e a memória dos lugares.

Sara Bichão desenvolve uma prática que explora a relação entre o corpo e a matéria através de esculturas e objetos que evocam formas orgânicas, utilizando materiais como tecidos, madeira ou gesso para criar peças que transmitem uma sensação de estranheza, fragilidade e poesia visual.

A Pele coletivo do Porto, fundado em 2007, desenvolverá o seu projeto em Gelsenkirchen, na Igreja de S. José, focando-se em práticas comunitárias locais, na linha do seu trabalho de criação artística "como espaço de reflexão, ação e participação cívica e política, promovendo processos de transformação individual e coletiva".

Por seu turno, Mabe Bethônico, que se fixou na Suíça e explora frequentemente arquivos e a história da mineração - tema muito relevante para a história da região do Ruhr -- instalará o seu projeto na Igreja de Gethsemane, na cidade de Bochum.

A Manifesta 16 - Bienal Europeia Nómada, fundada por Hedwig Fijen, é organizada pela International Foundation Manifesta, baseada em Amesterdão, e o projeto local deste ano é apoiado pelo Ministério da Cultura e Ciência do Estado da Renânia do Norte-Vestfália e pelas autoridades regionais do Ruhr, na Alemanha.