Cadeia HBO volta a triunfar em noite de Emmy com 38 estatuetas

A cadeia obteve a estatueta mais cobiçada, com a terceira temporada de "Succession" a vencer o prémio de melhor série dramática, e deu a Matthew Macfadyen o primeiro Emmy como melhor ator secundário, na mesma produção.

O criador Jesse Armstrong levou ainda para casa o galardão de melhor escrita para série dramática.

Além disso, a HBO também saiu na frente com "The White Lotus", que arrebatou a categoria de melhor minissérie, antologia ou filme para televisão com dez Emmy no total, ou mais do que qualquer outra série na 74.ª edição dos prémios da Academia de Televisão.

A atriz Zendaya também conseguiu repetir o Emmy de melhor atriz pela série HBO "Euphoria" e Jean Smart bisou como melhor atriz em comédia com "Hacks", também da cadeia.

Com um total de 38 estatuetas, a HBO voltou assim a triunfar sobre a concorrência, algo que não tinha acontecido no ano passado. Desta vez, a Netflix ficou atrás da cadeia rival, com um total de 26 prémios.

A pioneira do `streaming` conquistou seis estatuetas por "Squid Game", incluindo melhor realização em série dramática para o coreano Hwang Dong-hyuk e melhor ator para Lee Jung-jae e cinco para "Stranger Things" em categorias técnicas. "Ozark" também rendeu a Julia Garner o prémio melhor atriz secundária em série dramática.

Na comédia, a Apple TV+ demonstrou mais uma vez o seu poder, voltando a conseguir que "Ted Lasso" recebesse os prémios mais importantes, incluindo melhor série de comédia e melhor ator (Jason Sudeikis). No entanto, o drama "Severance", que recebeu muitos elogios da crítica, não venceu os Emmy das principais categorias para que estava nomeado.

Num ano em que o número de candidatos para apreciação da Academia de Televisão aumentou de forma considerável, é possível que venha a ser batido o recorde de séries em produção.

Ainda assim, há turbulência entre as plataformas de `streaming`. A Netflix perdeu subscritores, pela primeira vez numa década, e a Warner Bros Discovery, que detém a HBO, estará a preparar-se para reduzir o número de funcionários depois de vários projetos terem sido cancelados.

A 74.ª cerimónia dos prémios da Academia de Televisão decorreu, na segunda-feira à noite, em Los Angeles, e marcou o regresso ao Microsoft Theater, depois das restrições nos anos da pandemia de covid-19. O comediante Kenan Thompson foi o apresentador da noite.