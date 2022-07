"Cães na Linha". Uma escola de treino de cães, heróis dos donos

A Antena 1 esteve nos ''Cães na Linha'', uma escola de treino de cães.





No filme de animação ''DC Liga dos Super Pets'', os animais de estimação dos heróis da banda desenhada são as vedetas. Na escola ''Cães na Linha'', em Cascais, os cães são as estrelas com os seus super poderes: "senta, deita, fica", é fácil de aprender.



Reportagem de Margarida Vaz com o diretor do hotel para cães e da escola e day care ‘’Cães na Linha’’, Carlos Migueis e com a treinadora Raquel Leal.