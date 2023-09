Calema deram 63 concertos em Portugal e enchem Casino do Estoril

Os pais dos Calema contaram à RTP que o suporte familiar, desde que cantavam em pequenas festas e casamentos ainda adolescentes, foi sempre o fundamento para a caminhada até ao sucesso.



Tomás e Ana Maria dizem que a sua missão ainda não acabou e que ajudar os filhos será sempre um objetivo. Vivem em Portugal mas casaram em São Tomé e Príncipe há 38 anos. Desde o nascimento do primeiro dos quatro filhos a dedicação à Igreja católica fez parte da sua vida e no coro António e Fradique aprenderam as primeiras músicas. O pai sempre acreditou nas suas capacidades vocais e levava-os para festas e encontros musicais onde mostrarem os seus dotes publicamente.



Até que se aventuram na emigração em Portugal e depois em França, onde os Calema dão nas vistas no concurso de televisão The Voice. Hoje têm agendas cheias de norte a sul de Portugal com espetácúlos cantados em média para 40 mil pessoas.

Em breve vão apostar no público francês e explorar o mercado da música francófona.

Uma data para fixar : 31 de Dezembro com o espetáculo de fim de ano já marcado para ser no Algarve. Só não dizem ainda onde será.