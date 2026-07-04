Calor limita festejos da Independência em Washington, mas não trava onda patriótica

De crianças a idosos, passando por animais de estimação, a indumentária de praticamente todos os que circulavam durante a manhã de hoje junto ao extenso parque do `National Mall` incluía as cores vermelho, azul e branco.

Além da paleta de cores, também não faltaram as mensagens de patriotismo: "Este é o melhor país do mundo", "Viva a América" e "250 anos de Independência" eram algumas das palavras gravadas em camisolas e bandeiras exibidas por cidadãos orgulhosos.

A Lusa falou com norte-americanos que se deslocaram de estados como o Utah, Florida ou Michigan que disseram querer acompanhar de perto aqueles que seriam os maiores festejos do país.

No entanto, no rosto estava-lhes estampado o desespero devido ao calor impiedoso que atinge a Costa Leste e Centro-Oeste dos EUA e qualquer sombra passou a ser paragem obrigatória.

Em Washington DC, as máximas vão rondar aos 40 graus, o que levou as autoridades a tomar decisões difíceis em prol da segurança do público, como cancelar o grande desfile agendado para hoje, uma das principais atrações do dia.

Eram esperados mais de 4.000 artistas, membros de bandas, dançarinos, organizações culturais, carros alegóricos, balões gigantes e militares em representação de todos os 50 estados do país.

Seria um grande desfile patriótico, com a organização a estimar a presença de cerca de 250 mil pessoas, um número muito difícil de atingir ao longo do dia de hoje, especialmente devido à grave onda de calor.

Na sexta-feira, temperaturas semelhantes às de hoje levaram a que mais de 40 pessoas precisassem de atendimento médico na Grande Feira Estadual Americana, outro dos principais eventos das celebrações da independência na capital.

Essa mostra chegou a estar suspensa na sexta-feira, durante várias horas, devido ao calor excessivo.

Apesar da programação ter sido severamente afetada face às condições meteorológicas, parte da programação ainda se mantém, como a "Saudação à América", um evento que contará com um longo discurso do próprio Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Também o tradicional espetáculo de fogo de artifício continua agendado para o final da noite, naquele que promete ser o maior espetáculo pirotécnico da história norte-americana.

O feriado de 04 de julho nos EUA é tradicionalmente caracterizado por muitas atividades ao ar livre - com churrascos em jardins e parques, desfiles comunitários e fogos de artifício à noite. E, por isso, milhões de norte-americanos não terão o fim de semana que esperavam devido às elevadas temperaturas.

Mais de 165 milhões de pessoas estão a ser afetadas por temperaturas recorde no país, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.

Também em Filadélfia, onde a Declaração de Independência foi assinada, o calor extremo levou os organizadores a cancelar o grande desfile que estava programado.