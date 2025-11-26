Câmara de Coimbra denuncia atos de vandalismo na iluminação de Natal

"A Câmara Municipal de Coimbra manifesta a sua preocupação perante os atos de vandalismo que têm vindo a ocorrer sobre a iluminação de Natal instalada na cidade" e que foi inaugurada na sexta-feira, revelou hoje o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A situação já levou à apresentação de uma queixa formal junto da PSP por parte da empresa fornecedora da iluminação, Ilmex, face à persistência dos episódios de vandalismo, referiu o município.

No mesmo comunicado, a Câmara de Coimbra assegurou que irá reforçar a vigilância em torno das estruturas instaladas, com uma maior presença da Polícia Municipal e "com articulação acrescida com a PSP".

Os episódios de vandalismo têm acontecido desde dia 14, depois de terminada a instalação da iluminação de Natal, que decorreu entre 20 de outubro e 13 de novembro.

Os danos "têm afetado de forma significativa o funcionamento das estruturas em zonas de grande centralidade como a Praça da República, Praça 8 de Maio e Praça das Cortes", acrescentou a autarquia.

"A iluminação de Natal em Coimbra é uma responsabilidade partilhada. Preservar e cuidar destes equipamentos é essencial para que todos possam usufruir da magia desta época", vincou o vice-presidente da Câmara de Coimbra, Miguel Antunes, citado na nota de imprensa.

Através da nota, o município apelou "ao sentido cívico e à colaboração da comunidade, para que a cidade possa continuar a brilhar".

Segundo o administrador da empresa responsável pela instalação da iluminação, Pedro Mateus, o prejuízo verificado este ano já deverá situar-se entre "os cinco e os sete mil euros", salientando ainda a necessidade de movimentar equipas para dar resposta aos danos encontrados.

"Este problema existe por todo o país, mas não me lembro de algo acontecer como o que está a acontecer em Coimbra", constatou, referindo que os danos não dizem respeito a tentativas de furto, mas apenas a "puro vandalismo".

O responsável da Ilmex deu o exemplo de uma grande bola iluminada na Praça da República, onde já houve vários cortes de filamentos que afetam o funcionamento regular daquela estrutura, que já teve de ser reparada umas "seis ou sete vezes".

O município investiu cerca de 120 mil euros na iluminação de Natal.

De acordo com fonte oficial da Câmara de Coimbra, o sistema de iluminação estará ligado até 06 de janeiro de 2026, entre as 17:00 e as 00:00 durante os dias de semana e das 17:00 às 02:00 ao fim de semana (e na noite de 24 para 25 de dezembro).

Já na noite da passagem de ano, a iluminação prolonga-se até às 06:00 de 01 de janeiro de 2026.