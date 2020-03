Câmara de Coimbra pede ao ICNF para limitar acesso à Mata do Choupal

O município fez um pedido formal à Direção Regional do Centro do ICNF, responsável pela gestão do espaço, para que "garanta a limitação e/ou proibição de acesso ao local", depois de ter constatado, "em dias anteriores, uma grande aglomeração de pessoas na Mata Nacional do Choupal", afirmou hoje a Câmara de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a autarquia, esta medida visa "incentivar o cumprimento das medidas obrigatórias, nomeadamente as imposições determinadas pelo Estado de Emergência".

Na mesma nota, a autarquia refere também que, através da Polícia Municipal e em articulação com a PSP, "irá patrulhar as zonas verdes da cidade".

No domingo, a Câmara Municipal de Coimbra pediu a intervenção da PSP na Mata Nacional do Choupal, depois de ter tido conhecimento de uma aglomeração de pessoas naquele espaço.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados de covid-19 foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Até às 00:00 de hoje, estavam registadas 76 mortes e 4.268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 724 novos casos da doença provocada pelo novo coronavírus em relação a quinta-feira.