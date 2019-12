Camila Cabello e Black Eyed Peas atuam no Rock in Rio Lisboa 2020

"A banda sonora do Rock in Rio Lisboa ganha dois novos protagonistas, que sobem ao Palco Mundo no dia 20 de junho: Camila Cabello e Black Eyed Peas. A artista cubana, responsável pelos fenómenos `Havana` e `Señorita`, escolhe a Cidade do Rock para a sua estreia em Portugal, e o grupo americano regressa ao festival depois de um concerto arrebatador na edição deste ano, no Brasil", anunciou hoje a organização do festival.

Aos 22 anos, Camila Cabello conta com dois álbuns editados, "Camila" (2018) e "Romance" (2019), três nomeações para os prémios Grammy e dois Grammy Latinos, conquistados com o tema "Mi Persona Favorita", um dueto com o espanhol Alejandro Sanz.

Antes de se aventurar a solo, Camila Cabello fez parte da `girlsband` Fith Harmony, que atuou no Campo Pequeno, em Lisboa, em outubro de 2016, dois meses antes de a cantora cubana decidir abandonar a banda.

A solo, Camila Cabello dá voz a temas como "Habana" e "Señorita", um dueto com o namorado, o cantor Shawn Mendes.

Com 27 anos de carreira, os Black Eyed Peas regressam em 2020 ao festival onde atuaram pela primeira vez em Portugal, em 2004.

Depois disso, a banda de Will.I.am e Fergie esteve em Lisboa duas vezes em 2005, uma para atuar na cerimónia de entrega dos Prémios Europeus e Música da MTV e outra em nome próprio, no então Pavilhão Atlântico. Em 2010, voltaram a passar por Portugal, desta vez para atuarem no Estádio Nacional, em Oeiras, num espetáculo de apoio à seleção nacional de futebol, antes da partida para o Mundial. Um dos temas da banda, "I Gotta Feeling", tinha-se tornado no hino não oficial da seleção portuguesa, quando o selecionador na época, Carlos Queiroz, disse que era o mais ouvido pelos jogadores antes dos encontros.

Além de "I Gotta Feeling", os Black Eyed Peas são responsáveis por temas como "Where is the Love?", "Let`s Get it Started", "Pump it" e "My Humps".

O Rock in Rio Lisboa 2020 decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. O Parque da Bela Vista volta, tal como nas edições anteriores, a acolher a `Cidade do Rock`, que contará "com mais de 12 horas de entretenimento por dia, espalhadas por 14 espaços de atrações".

Aos espaços já conhecidos de edições anteriores, em 2020 "haverá um Rock in Rio Kids, um ESC Online Sports Bar, um quarteirão inteiramente dedicado ao Gaming (Game District), uma nova e surpreendente roda gigante, uma montanha-russa com tecnologia VR e uma Rock Street dedicada à cultura asiática".

Além de Camila Cabello e dos Black Eyes Peas, tinha já sido garantida a presença no Rock in Rio Lisboa 2020 dos norte-americanos Foo Fighters, em 21 de junho.