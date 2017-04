"Caminhos" para descobrir outro Tejo

Vai chamar-se Caminhos do Ferro e será dedicado à dança. Seguir-se-á o Caminhos da Água, que será sobre música e acontecerá em Julho, e o Caminhos da Pedra, que terá foco no teatro e acontecerá em Outubro.



Nestes três momentos de programação o objetivo é comum: o de "divulgar e afirmar um Médio Tejo rico em património e acessível por diversas vias, que se entrecruzam e se desmultiplicam em inúmeras possibilidades de percurso e de experiências".



O Caminhos promete animar os municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, interligando as paisagens, os monumentos e espaços culturais, as casas, as praças e as ruas de cada um deles.



O ritmo da região vai ser marcado por atividades destinadas a todos os públicos, programadas de forma a que se caminhe pelas localidades abrangidas e se consiga, de forma gratuita, usufruir dos vários espetáculos multidisciplinares que o Caminhos oferece. No primeiro Caminhos de Ferro, estarão em destaque os concelhos com estações ferroviárias - Abrantes, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Tomar e Vila Nova da Barquinha.



O Caminhos é promovido por uma equipa alargada, incluindo Luís Ferreira, criador do festival Bons Sons, e do 23 Milhas