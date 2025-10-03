Camões serve de inspiração a artistas e bailarinos do Teatro do Vestido
Imagem promocional - Teatro do Vestido
"Gostaria que hoje Camões fosse um humanista", defende a encenadora e dramaturga Joana Craveiro do Teatro do Vestido que, nos 500 anos do poeta, envolve bailarinos da sua rota geográfica, atores e uma equipa de várias disciplinas num espectáculo em forma de conferência para tentar humanizar uma figura mitificada.
A obra de Luís de Camões irá ser relida numa perspetiva do século XXI. Os feitos por ele descritos, os adjetivos escolhidos para descrever o encontro (confronto?) de culturas, as visões de impérios, a política e a ideologia que se esconde ou se revela na sua lírica camoniana, constituem a matéria que tecerá um trabalho criativo de revisitação e desconstrução do passado.
Estreia esta sexta-feira nos Estúdios Vitor Cordón, em Lisboa, de onde partiu o convite.