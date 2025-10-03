Camões serve de inspiração a artistas e bailarinos do Teatro do Vestido

A obra de Luís de Camões irá ser relida numa perspetiva do século XXI. Os feitos por ele descritos, os adjetivos escolhidos para descrever o encontro (confronto?) de culturas, as visões de impérios, a política e a ideologia que se esconde ou se revela na sua lírica camoniana, constituem a matéria que tecerá um trabalho criativo de revisitação e desconstrução do passado.







Estreia esta sexta-feira nos Estúdios Vitor Cordón, em Lisboa, de onde partiu o convite.





Os Estúdios Victor Córdon são uma plataforma criativa pública. A missão é o apoio à comunidade artística independente, até dia 11.