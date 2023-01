Campeonato de Carrinhos de Rolamentos arranca em fevereiro em Pedrógão Grande

Numa nota de imprensa, as Aldeias do Xisto referiram que o campeonato "está de volta e, como habitualmente, regressa também o Circuito Aldeias do Xisto".

"Este ano, a competição conta com cinco provas, passando por Mosteiro (Pedrógão Grande), Sarzedas (Castelo Branco), Sobral de São Miguel (Covilhã), Álvaro (Oleiros) e Pedrógão Pequeno (Sertã)", explicou a mesma nota, adiantando que "a grande novidade deste ano é o Campeonato Feminino de Carrinhos de Rolamentos Ladies Adventure 2023, que se realiza pela primeira vez".

O campeonato, que vai ser apresentado no domingo, na praia fluvial do Mosteiro, "é uma iniciativa da empresa de animação Trilhos do Zêzere, que promove uma forma de diversão amiga do ambiente, reforçando o contacto com o património paisagístico, cultural e gastronómico".

Por outro lado, "recupera e mantém tradições, ao mesmo tempo que potencia a atividade turística nas localidades por onde passa".

Segundo o seu sítio na Internet, a Rede das Aldeias do Xisto é constituída por 27 aldeias do interior da Região Centro de Portugal e "assume-se como um projeto de desenvolvimento sustentável, de âmbito regional".

Liderado pela Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR), o projeto "integra 230 entidades, públicas e privadas, de entre as quais 23 municípios, três comunidades intermunicipais, sete grupos de ação local e mais de 150 empresas a atuar no território".

O diretor do campeonato, Luís Dias, também administrador da empresa Trilhos do Zêzere, afirmou hoje à agência Lusa que são boas as expectativas "para a edição deste ano, notando que após "paragem, após abrandamento" devido à pandemia de covid-19, estão a ser retomadas "estas atividades de natureza com normalidade".

"O ano passado houve campeonato também, um bocadinho mais reduzido porque ainda não sabíamos muito bem o que é que nos esperava enquanto possibilidade de executar as provas", declarou Luis Dias, recordando que em 2022 houve menos provas.

Este responsável declarou que, à data de hoje, estão inscritos 35 pilotos, o que "representa cerca de 12 equipas", a que se somam mais seis mulheres, sendo que estas "vão realizar, de acordo com as regras, no mínimo, 15 provas".

Luís Dias destacou a importância do Campeonato Nacional de Carrinhos de Rolamentos para os locais por onde passa.

"Traz crescimento económico, promoção, também o recordar de uma tradição que era uma tradição de muitas destas aldeias", disse, lembrando que o carrinho de rolamentos era uma brincadeira de rua.

Segundo o diretor do campeonato, as provas promovem "territórios, muitos deles de baixa densidade populacional", além do retorno económico ao nível do alojamento ou restauração.

O campeonato conta com 24 provas e termina em 10 de dezembro, em Pedrógão Pequeno.