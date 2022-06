"Campo de Sangue" estreia esta quinta-feira

"Campo de Sangue" é a primeira longa-metragem de ficção de João Mário Grilo em mais de uma década, desde "Duas mulheres" (2009), e das obras mais recentes dedicadas ao documentário. Produzido por Ana Pinhão Moura, em 2021, o filme conta com interpretações de Carloto Cotta, Luísa Cruz, Sara Carinhas, Teresa Madruga, entre outros atores. O argumento é assinado por João Mário Grilo, com Luís Mário Lopes e Inês Beleza Barreiros. A música original é do pianista Mário Laginha.



João Mário Grilo, 63 anos, estreou-se no final dos anos 1970 com o filme "Maria" (1979), tendo feito, desde então, cerca de duas dezenas de obras, entre documentário e ficção.