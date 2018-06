Canções Populares Húngaras e Russas, de Lopes-Graça, pela primeira vez em CD

Lusa25 Jun, 2018, 08:50 | Cultura

As Dez Canções Populares Húngaras foram escutadas, em estreia absoluta, em março último, em Serpa, no Baixo Alentejo, pelo pianista Nuno Vieira de Almeida e a meio-soprano Cátia Moreso, que também as gravou, no âmbito do Festival Terras Sem Sombra.

As Nove Canções Populares Russas, "totalmente desconhecidas, e que nem foram datadas por Romeu Pinto Correia", especialista na obra de Lopes-Graça, foram gravadas pela soprano Susana Gaspar e pelo tenor Fernando Guimarães, um dos mais internacionais cantores portugueses atuais, que foi "L'Orfeo", de Monteverdi, na Ópera de Lausanne, em 2016, ano em que foi nomeado para um Grammy, também como protagonista de "Il ritorno d'Ulisse in Patria", com a Orquestra Boston Baroque.

Outra "estreia" do CD de Fernando Lopes-Graça são Quatro Cantos de Natal, de Gil Vivente, "descobertos por Conceição Correia, coordenadora da Casa Verdades Faria-Museu da Música Portuguesa", no Monte Estoril, instituição à qual Lopes-Graça entregou o seu espólio.

O CD "Songs and Folk Songs", de Fernando Lopes-Graça (1906-1994), editado internacionalmente pela Naxos, além das dez canções magiares, das nove russas e dos Cantos de Natal de Gil Vicente, inclui Quatro Cantos de Natal, de tradição popular portuguesa, dois "romances", de Armindo Rodrigues, três poemas de Adolfo Casais Monteiro e "As três canções de Olívia", de Adriano Jardim.

Nuno Vieira de Almeida, em declarações à agência Lusa, afirmou que optou por "misturar" canções populares e canções originais, "para melhor se compreender o estilo do compositor".

A canções originais são "Música", "Poemas das Mãos Tombadas" e "Marcha Triunfal", a partir de poemas de Casais Monteiro, "Romance das Três Meninas no Laranjal" e "Romance dos sete Cavaleiros", de Rodrigues, "As três canções de Olívia" ("Desalento", "O Bordado" e "Distância"), e os Cantos de Gil Vicente, que "são das primeiras" que Lopes-Graça compôs e, desde então, "não terão voltado a ser interpretadas".

O pianista, que conviveu com o compositor, afirmou que "há muitíssimo material [inédito] de Lopes-Graça", e que há projetos com a Fundação D. Luís I, de Cascais, que coordena a programação do Bairro dos Museus da autarquia, para "continuar o trabalho", pois "há muitas obras do compositor, nomeadamente para canto e piano, que é a parte maioritária da sua criação, que continua por estrear".

A Fundação prevê continuar a promover a gravação de obras de Lopes-Graça, disse.

Referindo-se às Dez Canções Populares Húngaras, o pianista defendeu que a importância da sua gravação se junta à sua estreia em sala. A estreia aconteceu no passado dia 02 de março, no Centro Musiberia, em Serpa, no Baixo Alentejo, que esgotou.

"É muito importante fazer as estreias de obras importantes do nosso património [musical] e que são desconhecidas", disse Vieira de Almeida à Lusa, recordando que foi preciso esperar cerca de 65 anos para ouvir as Dez Canções Populares Húngaras, o que "é uma vergonha para o país".

Lopes-Graça deu por terminado em 1954 a harmonização das Dez Canções Populares Húngaras.

"Se foi bom ter estreado é também muito bom ter gravado", enfatizou o pianista, referindo que "tal implica custos maiores, pelo que há muito mérito da Fundação D. Luís I, e uma gravação é algo que fica". A gravação de todas as canções foi realizada no Grande Auditório da Culturgest, em Lisboa, em julho do ano passado.

Referindo-se a projetos futuros, Nuno Vieira de Almeida disse que, de Fernando Lopes-Graça, há um ciclo de Canções Gregas, outro de canções da ex-Checoslováquia, "e muitas outras coisas, como canções francesas, inglesas, e nada disso está gravado". "A maior parte está inédita", assim como "muita produção que não é de canções populares".

Para o músico, "o passo seguinte [às estreias e gravação das peças de Lopes-Graça] é a edição das partituras".

Referindo-se à Canções Populares Húngaras, Vieira de Almeida salientou o respeito de Lopes-Graça pela linha melódica húngara, "que adaptou com harmonias que ele entendeu que faziam parte daquela linha melódica".

Lopes-Graça teve "a genialidade de saber adaptar a sua linguagem [musical] ao tipo de linha melódica que tinha para harmonizar e para tratar".

"É admirável a capacidade de Lopes-Graça se imiscuir na linha melódica das canções e se ouvirmos, neste disco, as canções populares húngaras são totalmente diferentes das canções populares russas".

"O que o solista canta é a linha popular, a grande maioria do trabalho composicional está na parte instrumental", explicou.

Sobre esta gravação, Nuno Vieira de Almeida sublinhou a consultoria do "cantor favorito de Lopes-Graça", o tenor Fernando Serafim, que "conhece as partituras". E como Lopes-Graça "sistematicamente modificava o que compunha, ao gravarmos devemos manter vivo tão próximo quanto possível, o espírito do compositor, e não o contrariar".

Nuno Vieira de Almeida estudou com José Manuel Beirão e, como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, com Leonid Brumberg, em Viena, e com Geoffrey Parsons, em Londres. Em Portugal, estreou obras de Schönberg, Webern, Wolf, Britten, entre outros compositores, além de ter promovido a primeira audição de obras de compositores portugueses como Carlos Caires, Constança Capdville, João Madureira e Paulo Brandão.

Cátia Moreso estudou no Conservatório nacional de Lisboa e na Guidhall Scholl of Music and Drama (GSMD), em Londres, e venceu vários concursos, nomeadamente o Aria Friends Bursay do Wexford Opera Festival.

Susana Gaspar estudou na Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa, e GSMD, e no National Opera Studio, de Londres, como bolseira da Royal Opera House.

Fernando Guimarães foi o vencedor do Prémio Jovens Músicos, em 2007, o mesmo ano em que que venceu o Concurso Internacional de Canto "L'Orfeo", e protagonizou pela primeira vez esta ópera de Monteverdi, em Mântua, Itália, no 400.º aniversário da estreia da obra.

Antonio Florio, Ottavio Dantone, Martin Gester, Alessandro de Marchi, Enrico Onofri, Skip Sempé, Florian Helgath e Leonardo García Alarcón, maestro associado da Orquestra Gulbenkian, a partir da próxima temporada, são alguns dos regentes com quem Guimarães tem trabalho na última década.

Estreou-se nos palcos norte-americanos, como protagonista de "Il ritorno d`Ulisse in Patria", sob a direção do maestro Martin Pearlman.