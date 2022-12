Candlelight. Clássicos de Natal e Ano Novo em Lisboa à luz das velas

De nome Candlelight, um concerto intimista à luz das velas, que já conquistou milhares de portugueses, volta a preencher de música a quadra natalícia, entre os dias 20 de dezembro e 5 de janeiro.





São três programas distintos, cada um com duas sessões, às 19h30 e 21h30, e duração de 60 minutos, que decorrem em diferentes locais da cidade de Lisboa.





No dia 20 de dezembro, o hotel InterContinental Lisboa vai acolher dois concertos com uma programação especial inteiramente dedicada aos clássicos de Natal, interpretados pelo Quarteto de Cordas “Musa”. Músicas como “Santa Claus is Coming to town”, “It’s Beginning to look a lot like Christmas” ou “I’ll Be Home for Christmas” farão parte do espetáculo que antecipará a noite mais mágica do ano.











Mas a festa da música não fica por aqui. Depois da noite de Natal, começam a ser preparados os festejos de final de Ano, com a celebração de um concerto único, sempre à luz das velas, reunindo clássicos de Frank Sinatra, J. Strauss ou J. Brahms no Altis Grand Hotel, no dia 30 de dezembro, a fechar o ano.





Já em 2023, o Ano Novo vai celebrado ao som de Vivaldi, com um espetáculo inteiramente dedicado às melhores obras do compositor e músico italiano, nas Cavalariças do Pestana Palace Lisboa Hotel, no dia 5 de janeiro de 2023.





Os concertos Candlelight são interpretações instrumentais de música clássica, que apresentam peças icónicas ao mesmo tempo que abrem à comunidade espaços únicos do património cultural de cada cidade.





Um conceito original da Fever que já conseguiu levar a música clássica a um público totalmente novo, com 70 por cento dos participantes com menos de 40 anos e em mais de 100 cidades em todo o mundo.







Os bilhetes para o concerto estão à venda no site ou app da Fever, e podem ser adquiridos a partir de 15 euros por participante.