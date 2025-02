"Canina" venceu o Prémio Literário Casino da Póvoa

O livro "Canina", de Andreia C. Faria venceu o Prémio Literário Casino da Póvoa, no valor de 25 mil euros. O anuncio foi feito esta manhã na cerimónia de abertura oficial do festival Correntes d´Escritas.

Nesta obra da poetisa portuense de 41 anos, o júri destacou "a densidade da escrita e a escolha da linguagem".



Este não foi primeiro prémio do livro "Canina" em 2022, quando foi publicado,recebeu o Prémio PEN Clube Português de Poesia.



Andreia C. Faria tem de resto vários livros publicados que lhe valeram outras distinções, como é o caso do prémio Literário Fundação Inês de Castro e o Prémio Autores de 2018 da Sociedade Portuguesa de Autores .

O prémio entregue hoje foi escolhido pela maioria do júri.