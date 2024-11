O primeiro grupo coral foi criado há 88 anos por mineiros de Aljustrel | Foto: Mário Galego, Antena1

No Alentejo, o repórter Paulo Nobre foi tentar perceber se está a ser cumprido o programa de salvaguarda de classificação da UNESCO e o que têm feito as autarquias daquela região para garantir que a tradição do Cante não fica com o futuro ameaçado.