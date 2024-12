"Cante ao Menino" mostra Amor ao Alentejo em Lisboa

Fotos: Arlinda Brandão - Antena 1

No ano em que se comemora os dez anos da classificação do Cante como Património Cultural Imaterial da UNESCO, as modas tradicionais alentejanas de Natal, Janeiras e Reis vão ouvir-se cantadas por quem vive em Lisboa. Vão atuar o Grupo Coral e Etnográfico Alentejano da Junta de Freguesia de Alcântara e o Coral Alentejano da Casa da Cultura da Ajuda. São concertos de Natal na Igreja da Ajuda e na Igreja de Alcântara.