Cantor brasileiro Netinho morre aos 60 anos

O cantor brasileiro de axé music Netinho, famoso pelo êxito "Milla", morreu hoje aos 60 anos, num hospital de Salvador, Baía, onde fazia há mais de uma ano tratamento contra um cancro no sistema linfático.

A informação sobre a morte foi publicada no perfil oficial do artista no Instagram.

"Nos últimos meses, Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos".

Na mesma nota, a assessoria de imprensa do cantor informou que Netinho "partiu tranquilo".

"Durante os últimos meses de tratamento, costumava dizer: `Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte`."

O nome completo do cantor Netinho é Ernesto de Souza Andrade Júnior. Nasceu em 12 de julho de 1966, em Santo António de Jesus, cidade a pouco mais de 100 quilómetros de Salvador.

Uma das principais vozes do axé music no Brasil, Netinho fez a estreia no circuito oficial do Carnaval de Salvador em 1988 com a Banda Beijo e com o grupo alcançou sucessos como "Salvador pra você", "Gosto de mar" e "Vem me dar um beijo".

Mas foi na década de 1990, quando iniciou carreira solo, que Netinho se sagrou como um dos maiores nomes do carnaval do Brasil e do axé music, ao lançar, em 1996, o sucesso "Milla".

A canção fez sucesso nas rádios, nos programas de televisão, foi regravada em diferentes línguas e, 30 anos após ser lançada, continuar a ser um clássico do carnaval brasileiro.