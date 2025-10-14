Cantor D`Angelo figura cimeira da neo-soul e do R&B morre aos 51 anos

"Após uma longa e corajosa batalha contra um cancro, anunciamos com grande tristeza que Michael D`Angelo Archer, conhecido pelos fãs em todo o mundo como D`Angelo, partiu hoje, 14 de outubro de 2025", refere a família do cantor, num comunicado citado pela publicação norte-americana Variety.

Nascido em fevereiro de 1974, em Richmond, no estado da Virgínia, o cantor, compositor e multi-instrumentista foi um dos pioneiros do movimento neo-soul, surgido na década de 1990.

Ao longo da carreira editou três álbuns: "Brown Sugar", em 1995, "Voodoo", em 2000, após o qual se manteve afastado alguns anos da vida pública, e "Black Messiah", com The Vanguard, em 2014.

Com o álbum de estreia conquistou dois prémios Grammy, nas categorias de Melhor Álbum de R&B e de Melhor Performance R&B Masculina, com o tema "Untitled (How Does It Feel)".

Mais tarde voltaria a receber um Grammy de Melhor Álbum de R&B com "Black Messiah", disco que inclui "Really Love", tema que lhe valeu um quarto Grammy, de Melhor Canção R&B.

Embora tenha vencido quatro Grammy, D`Angelo soma 14 nomeações àqueles prémios.

Além do que gravou, D`Angelo participou também em temas de vários artistas e grupos, entre os quais Lauryn Hill, The Roots, Method Man, J. Dilla, Q-Tip, Common ou Snoop Dogg.