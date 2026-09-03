Cantora norte-americana Cassandra Wilson morreu aos 70 anos

De acordo com a imprensa norte-americana, Cassandra Wilson morreu em Jackson, Mississippi, não tendo sido revelada a causa da morte.



Cassandra Wilson, que atuou várias vezes em Portugal, tornou-se "numa das mais reconhecidas vozes da sua geração", que preferia ser tratada como uma artista e não apenas como uma cantora de jazz, com lembrou o jornal The New York Times.



Com um trabalho influenciado pela tradição dos blues do Mississippi, onde nasceu em dezembro de 1955, Cassandra Wilson estudou piano e tocou clarinete e, depois de anos a tocar versões em bares, mudou-se para Nova Iorque para enveredar pelo jazz.



De acordo com várias biografias sobre a autora, terá sido o saxofonista Steve Coleman a incentivá-la a compor e a não se ficar apenas pelo repertório clássico do jazz, integrando o projeto colaborativo M-Base.



Em 1986 editou o primeiro álbum, "Point of View", seguindo-se mais de uma dezena de registos, entre os quais "Blue Light `Til Dawn" (1993) e "New Moon Daughter" (1995), que lhe valeu um prémio Grammy.



Cassandra Wilson, que também gravou com Greg Osby, Wynton Marsalis, The Roots, Terence Blanchard ou Dave Holland, foi considerada em 2001, pela revista Time, como "a melhor cantora americana".