Cantora Ornella Vanoni, ícone da música italiana, morreu aos 91 anos
A cantora e atriz italiana Ornella Vanoni, uma das vozes mais emblemáticas da música italiana, faleceu na sexta-feira, em Milão, aos 91 anos, lamentou hoje o ministro da Cultura italiano, Alessandro Giuli.
"Com a morte de Ornella Vanoni, a Itália perde uma das suas artistas mais originais e refinadas. Com a sua voz única e uma capacidade interpretativa sem igual, ela escreveu páginas importantes na história da canção, do teatro e do espetáculo italiano", recordou o ministro, em comunicado.
Nascida em Milão, Itália, em 1934, Ornella Vanoni é considerada uma das maiores damas da canção italiana, com grandes sucessos como "Senza Fine", ao lado de Gino Paoli, uma música que se tornou um clássico da música italiana.
Com mais de sete décadas de atividade ininterrupta, Vanoni construiu uma das trajetórias mais amplas e versáteis da música popular italiana, marcada pela sua capacidade de evoluir, segundo a crítica.
Aos 18 anos começou a carreira como atriz, após formar-se no Piccolo Teatro de Milão, e antes de dar o salto definitivo para a área da música.
Em meados dos anos 1960, alcançou notoriedade com as "Canzoni della Mala", um projeto dedicado a histórias da vida marginal milanesa que revelou o seu estilo interpretativo direto e pouco convencional.
A sua presença no Festival de Sanremo - no qual participou oito vezes - consolidou uma imagem pública e popularidade, com temas como "Casa Bianca", que a levou ao pódio em 1968.
Vanoni desenvolveu uma carreira artística de mais de seis décadas marcada por sucessos, colaborações e uma presença constante na cena musical e teatral em Itália.
Ao longo da sua longa carreira, gravou mais de cinquenta discos e permaneceu ativa até ao fim: entre os seus últimos trabalhos destaca-se a colaboração com o popular cantor italiano Mahmood, com quem lançou em 2024 uma versão da sua canção "Sant`allegria".
Figura icónica da cultura italiana, a sua presença manteve-se viva tanto na televisão, como nos palcos do teatro e da música, onde se destacou pela elegância interpretativa, ironia e capacidade de se reinventar sem perder a identidade.