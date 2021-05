Cão Danado celebra 20 anos com concerto de Rodrigo Amado e João Peste no Porto

Neste concerto, o saxofone-tenor de Rodrigo Amado e a voz de João Peste, mentor dos Pop Dell`Arte, são acompanhados pelo baterista Ricardo Martins (Pop Dell`Arte, Bruxas/Cobras, Jibóia, ex-Lobster) e Hernâni Faustino (Motion Trio).

Em comunicado, o Cão Danado esclarece que a "longa relação pessoal e musical" entre os dois artistas teve o seu início na década de 1980, altura em que Rodrigo Amado dava "os primeiros passos como músico" e João Peste era já "um dos personagens de destaque da fervilhante cena musical lisboeta".

"Este concerto celebra também a longa relação do Cão Danado com a cidade do Porto, desta vez num espaço de culto e resistência que é o Passos Manuel", acrescenta.

A programação do 20.º aniversário da associação prossegue em setembro, nos dias 17 e 18, na Casa das Artes, em Vila Nova de Famalicão, com o espetáculo "REPLAY", que "aborda a construção da cena, em cena, com direção de Sara Barbosa e interpretação de Diana Sá, a partir de um texto original de Afonso Cruz".

O Cão Danado desenvolve o seu trabalho desde 2001 na área das artes performativas, artes visuais, música, dança, artes plásticas e cinema, em permanente diálogo com outras áreas do conhecimento, e está sediado em Vila Nova de Famalicão, desde 2018.