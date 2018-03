Carina Crucho estuda resistência das bactérias aos antibióticos

O prémio é entregue a jovens cientistas com projetos originais de pós-doutoramento nas áreas das ciências da saúde e do ambiente.



As investigadoras recebem um prémio em dinheiro de 15 mil euros que vai diretamente para as investigações.



A jornalista Rita Fernandes foi até ao Instituto Superior Técnico, em Lisboa, conhecer a investigadora Carina Crucho que trabalha num projeto sobre a resistência das bactérias aos antibióticos.