Carlão, Salvador Sobral, Capicua e Clã "Juntos por Gaza" em dezembro no CCB

O espetáculo está marcado para 04 de dezembro no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém e o valor angariado, com a venda de bilhetes e através de doações, reverte para a agência da Organização das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês), de acordo com a organização do "Juntos por Gaza", num comunicado enviado à Lusa.

Ana Lua Caiano, Bárbara Tinoco, Cara de Espelho, Capicua, Carlão, Clã, Cristina Branco, Filipe Raposo, Jorge Palma, Mais Hriesh, Mário Laginha, Salvador Sobral, Selma Uamusse e Sérgio Godinho são os artistas que "vão juntar a sua voz à de tantas e tantos que se manifestam contra a violência e pela paz, num momento crítico".

O espetáculo "Juntos por Gaza" é promovido pela Fundação José Saramago e a Associação Pão a Pão, em parceria com o Centro Cultural de Belém e a RTP.

Os bilhetes já estão à venda e os preços variam entre os 15 e os 35 euros.

Além da receita de bilheteira deste concerto, serão também angariados, a partir de 4 dezembro, fundos através de donativos que cheguem via MBway, através do número + 351 927 301 000, e transferência bancária, para o IBAN PT50.0036.0063.99100091709.19.

O conflito israelo-palestiniano escalou em 2023 com uma ofensiva de Israel em Gaza, desencadeada por um ataque do Hamas em território israelita.

A retaliação de Israel ao ataque de 07 de outubro de 2023, que fez 1.200 mortos e 251 reféns, provocou mais de 67 mil mortos e de 170 mil feridos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), que a ONU considera credíveis.

A ofensiva israelita também destruiu quase todas as infraestruturas de Gaza e provocou a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

Israel também ainda um bloqueio à entrega de ajuda humanitária no enclave, onde mais de 400 pessoas já morreram de desnutrição e fome, a maioria crianças.